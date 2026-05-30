Bolu Dağı'nda Dehşet Anları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Dağı'nda Dehşet Anları

30.05.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram dönüşü TEM Otoyolu'nda bir aileye saldıran cip sürücüsü, kadının yaralanmasına neden oldu.

Bayram tatili dönüşü TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında Kastamonu'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan ailenin yolunu kesen cip sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne saldırdı. Arbede sırasında eşini kurtarmak isteyen kadın yaralanırken, o dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun yaşandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, aracı otoyolun ortasında durmaya zorladı. Aracından inerek ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsüne "Doğru düzgün git" diyerek bağırmaya başladı.

Kapıyı açıp saldırdığı anlar kamerada

Taraflar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından aile yoluna devam etmek istedi. Ancak öfkesi dinmeyen cip sürücüsü, hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta bulunan eşi kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan kadın, elinden aldığı darbelerle yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar ve saldırganın yanındaki şahıslar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar kamerada

Otoyolun ortasında yaşanan anlar ise otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan mağdur aile, can güvenliklerini tehlikeye atan ve kendilerine saldıran cip sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda Dehşet Anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor

15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Tarafını belli eden Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Tarafını belli eden Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 16:59:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Dehşet Anları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.