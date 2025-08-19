Bolu Dağı'nda Minibüs Uçuruma Yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bolu Dağı'nda Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

Bolu Dağı\'nda Minibüs Uçuruma Yuvarlandı
19.08.2025 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki minibüsün frenlerinin boşalması sonucu uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Bolu Dağı'nda park halindeki minibüs, frenlerinin boşalması sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Bolu Dağı Darıyeri Bakacak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manzarayı izlemek için boşluk alana park edilen Faruk Karaduman'a ait 34 GDH 811 plakalı minibüs, frenlerinin boşalması sonucu aniden hareket ederek yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Faruk Karaduman yaralandı. Yaralı şahıs jandarma ve polis ekiplerince uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda Minibüs Uçuruma Yuvarlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 00:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Minibüs Uçuruma Yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.