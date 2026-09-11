Bolu Dağı'nda ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarparak yaraladı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarparak yaraladı

Bolu Dağı\'nda ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarparak yaraladı
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Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunun Bakacak mevkiinde yol kenarında ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yol kenarında ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarptı. Meydana gelen kazada işçi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Bakacak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram A. İdaresindeki 14 BA 080 plakalı cip, yol kenarında ot temizliği yapan karayolları işçisi H.G.'ye çarptı. Meydana gelen kazada H.G., çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi H.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, İnceleme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı'nda ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarparak yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda ot temizliği yapan karayolları işçisine cip çarparak yaraladı - Son Dakika
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