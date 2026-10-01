Bolu\'daki ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu'da ikinci el kültür mantarı yetiştirme çadırlarını yeni alınmış gibi göstererek ihaleye fesat karıştırdıkları ve yaklaşık 24 milyon lira yersiz ödemeye neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ve bağlı şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci el çadırları yeni gibi ihale etmişler

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlüğün kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Rapora göre, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı, 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildi. Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait olan Boltartek şirketinin, ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 TL olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin TL'ye satın aldığı tespit edildi. İşlem nedeniyle kooperatife 23 milyon 922 bin 810 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı, bu şekilde kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Cevat Çatladı, Esra Karaman, Bahadır Acar, Samet Can Sınmaz, Ayşe Can Akiş, Özkan Özbek ve Gonca Mamur hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Gonca Mamur, Ayşe Can Akiş ve Esra Karaman savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Bahadır Acar, Cevat Çatladı, Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Samet Can Sınmaz ve Özkan Özbek, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.