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Bolu Demirciler Köyünde Yangın: Samanlık ve Depo Kül Oldu, Ev Kısmen Yandı - Son Dakika
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Bolu Demirciler Köyünde Yangın: Samanlık ve Depo Kül Oldu, Ev Kısmen Yandı

Bolu'nun Demirciler köyünde çıkan yangında odunluk, samanlık ve depo kül olurken, 2 katlı ev ise kısmen zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Demirciler Köyünde Yangın: Samanlık ve Depo Kül Oldu, Ev Kısmen Yandı
07.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:11
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Bolu'nun Demirciler köyünde odunlukta başlayan yangında samanlık ve depo kül olurken, 2 katlı ev ise kısmen yandı.

Yangın, Demirciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can'a ait odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Odunluğun kenarında bulunan samanlık ve garaja da alevler sıçradı. Köydeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler 2 katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle eve sıçrayan alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Ekipler ve köydeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, uzun süreli çalışma neticesinde söndürüldü.

Meydana gelen yangında, samanlık, garaj ve odunluk küle oldu. Ayrıca garaj içerisinde bulunan 2 motosiklet ve otomobil de alev alev yanarak hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Demirciler Köyünde Yangın: Samanlık ve Depo Kül Oldu, Ev Kısmen Yandı - Son Dakika


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