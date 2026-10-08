Bolu Gerede\'de kız öğrenci yurdunda ütüden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde kız öğrenci yurdunun çamaşırhane bölümünde çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Dayıoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunun çamaşırhane bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ütüden duman ve alev çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yurda ulaşan itfaiye yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.