Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında Sanık Bünyamin Bal Savunma Yaptı

Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangının tutuklu sanıklarından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal savunmasında, "Öncelikle belirtmek isterim ki, hakkımdaki suçlamanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Vallahi 5 aydır düşünüyorum ancak neyi eksik yaptım, neyi ihmal ettim, hangi görevimi yerine getirmedim bir türlü çözemedim. Bana bağlı 8 müdürlük bulunmaktadır. Bu müdürlüklerin tamamının iş ve işlemlerini birebir bilmem mümkün değildir" dedi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması yaklaşık 11 saattir devam ediyor. Dördüncü aranın ardından saat 21.00 sıralarında yeniden başlayan duruşmada savunması alınan yedinci sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal oldu.

"Hakkımdaki suçlamanın ne olduğunu hala bilmiyorum"

Sanık Bünyamin Bal, "Öncelikle belirtmek isterim ki, hakkımdaki suçlamanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Vallahi 5 aydır düşünüyorum ancak neyi eksik yaptım, neyi ihmal ettim, hangi görevimi yerine getirmedim bir türlü çözemedim. Bana bağlı 8 müdürlük bulunmaktadır. Bu müdürlüklerin tamamının iş ve işlemlerini birebir bilmem mümkün değildir. Her şube, kendi görev tanımı ve mevzuatı çerçevesinde işlem yapar ve sorumlulukları da kendilerine aittir" dedi.

"Ben yalnızca asli görev tanımım çerçevesinde bana verilen işleri yerine getirdim"

Otelin Turizm İşletme Belgesi'ne tabi olup olmadığına yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın karar verebileceğini söyleyen Bal, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Yönetmeliğin ilgili maddesi açık ve kesindir, bu konuda herhangi bir yorum ya da tereddüte yer yoktur. Yetki tamamen Bakanlıktadır. Söz konusu işletme, 2025 yılına kadar toplam 18 yıl faaliyet göstermiştir. Ancak yalnızca 2021 ve 2024 yıllarında iki kez 'olur' belgesi alınmıştır. Bu da 16 yıl boyunca herhangi bir resmi işlem yapılmaksızın faaliyetin sürdüğünü açıkça göstermektedir. Bu kadar açık bir tablo karşısında, şahsımın sorumluluğunun bulunmadığı ortadadır. Yangının yaşandığı otelle ilgili hiçbir imzam yoktur. Ruhsat ya da denetimle ilgili olarak şahsıma yöneltilmiş bir yazı, talep veya evrak sunulmamıştır. Amirlerimden ya da üst makamlar tarafından tarafıma iletilmiş herhangi bir resmi evrak veya bildirim de söz konusu değildir. Ben yalnızca asli görev tanımım çerçevesinde, bana verilen işleri yerine getirdim. Bunun dışında, bu olayla ilgili ne idari ne de hukuki sorumluluğum mevcuttur. Sonuç olarak, dosyada hakkımda bir delil, yazılı belge ya da somut bir tespit bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle, tahliyemi talep ediyorum." - BOLU