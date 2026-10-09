Bolu Mudurnu\'da Çevreli\'deki otluk yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.