Bolu'da dönel kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da dönel kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bolu\'da dönel kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kazada, dönel kavşakta minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.05.2024 13:51
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dönel kavşakta minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Ayhan E. idaresindeki 14 LE 893 plakalı minibüs, Taşkesti istikametine giden Kadir Y. yönetimindeki 14 LB 335 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Kadir Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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