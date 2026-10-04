Bolu Mudurnu'da samanlık yangını eve sıçradı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da samanlık yangını eve sıçradı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü

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Bolu Mudurnu\'da samanlık yangını eve sıçradı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Arpa Seki Mahallesi'nde bir evin yanındaki samanlıkta çıkan yangın, eve sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle evi tamamen sarmadan söndürülen yangında samanlık ve evin çatısı zarar gördü; çıkış sebebi araştırılıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin yanındaki samanlıkta çıkan ve evin çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Arpa Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun T.'ye ait evin yanında bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, evin tamamını sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangın neticesinde samanlık ve evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaTaşkestiMudurnuİtfaiyeGüncelBoluOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Mudurnu'da samanlık yangını eve sıçradı, itfaiye ve orman ekipleri söndürdü - Son Dakika
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