Bolu Seyit Mahallesi\'nde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Seyit Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler, kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Çevredekilerin alevleri ve dumanı fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.