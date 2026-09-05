Bolvadin Çay karayolunda iki otomobil çarpıştı; yabancı plakalı araç sürücüsü M.O. yaralandı - Son Dakika
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Bolvadin Çay karayolunda iki otomobil çarpıştı; yabancı plakalı araç sürücüsü M.O. yaralandı

Bolvadin Çay karayolunda iki otomobil çarpıştı; yabancı plakalı araç sürücüsü M.O. yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü M.O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin - Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.U. yönetimindeki 20 ATY 208 plakalı otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıkış yaptığı esnada M.O. idaresindeki GL 424 RZ yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yabancı plakalı aracın sürücüsü M.O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bolvadin, Hastane, Trafik, Afyon, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolvadin Çay karayolunda iki otomobil çarpıştı; yabancı plakalı araç sürücüsü M.O. yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolvadin Çay karayolunda iki otomobil çarpıştı; yabancı plakalı araç sürücüsü M.O. yaralandı - Son Dakika
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