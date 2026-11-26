Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçedeki Çarşı Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nden çarşı yönüne ilerleyen H.B. idaresindeki 06 SET 02 plakalı otomobil, meydandaki döner kavşakta seyreden K.A. yönetimindeki 03 KS 105 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrildi ve sürücüsü K.A. yaralandı; araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü K.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.