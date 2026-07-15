İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına İzmir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Fabrikaya sıçrayan alevler kontrol altına alınırken, itfaiye erleri yangın sırasında dumandan etkilenen bir bukalemunu kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

İzmir'in Bornova ilçesi Gökdere bölgesinde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 tonaj araç, 11 arazöz ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çok sayıda hava ve kara aracıyla olay yerine sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman da yangın bölgesine giderek çalışmaları koordine etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgede su pompası imalatı yapan bir fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sayesinde fabrikadaki yangın büyümeden kontrol altına alınarak büyük bir facianın önüne geçildi. Alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen söndürme çalışmalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek verdi. Ormanlık alanda yer yer devam eden yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Su verildi

Alevlerle mücadelenin sürdüğü zorlu anlarda, İzmir İtfaiye ekipleri yoğun sıcak ve dumandan halsiz düşmüş bir bukalemun buldu. İtfaiye erleri tarafından su verilen ve ilk müdahalesi yapılan bukalemun, güvenli bölgeye alınarak kurtarıldı. - İZMİR