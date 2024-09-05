Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Arnavutköy'de, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü vurarak öldüren Harun Gül'ün duruşmasında savcılık, sanığın 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Olay, Harun Gül'ün eşini sünnet günü eve çağırması ve ardından çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti. Duruşmada, Harun Gül'ün savunmasıyla birlikte, işlenen cinayetin planlandığı iddiası da gündeme geldi.

05.09.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü aralarında çıkan tartışma sonrası silahla vurarak öldüren Harun Gül'ün hakim karşısına çıktığı duruşmada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık hakkında 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Arnavutköy'de 10 Ağustos 2024'de boşanma aşamasındaki eşi Serpil Gül'ü (35) çocuğunu sünnet ettireceğini söyleyerek eve çağıran ve aralarında çıkan tartışma sonrası silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Harun Gül'ün (40) yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Harun Gül, vefat eden Serpil Gül'ün müşteki ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

"Eşime, 'Allah belanı versin madem çocuklarını seviyordun neden böyle bir şey yaptın' dedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Harun Gül, eşini kasten öldürmek istemediğini belirterek, "Böyle bir niyetim yoktu. Kendimi korumak amacıyla aldım. Eşime karşı boşanma davası açtım. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Avukatımın bana söylediğine göre boşanma davası düşmüş. Üst mahkemeye gitmiş tam netleşmemiş. Eşim devlet korumasındaydı hiç görüşmemiştik. Olaydan 7-8 ay önce beni aradı, 'Çocuklarımı özledim' dedi. Ben de eşime, 'Allah belanı versin madem çocuklarını seviyordun neden böyle bir şey yaptın' dedim" ifadelerini kullandı.

"Silahı çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahminime göre silahı alarak dışarı çıkmışımdır"

Bu cinayeti daha önce kafasında planladığını belirten sanık Gül, "İlk başlarda bu cinayetin planını kuruyordum ama çocuklarım için bu konuyu kafamdan silmiştim. Ben sonrasında eşimle çocukları telefonda konuşturdum. Çocuklar eşime karşı soğuktu. Birkaç ay sonra eşime erkek çocuğumu sünnet ettireceğimi söyledim. Görmek istedi, 'Gelir hastanede görürsün' dedim. Olay gününden 3 gün önce aradım. Arnavutköy hastanesinden randevu aldığımı sünnet gününü ve hastaneyi söyledim. 'Tamam, geleceğim' dedi. Olaydan bir gün önce çocuğumu hastaneye götürdüm, Serpil de geldi. Sonra hep beraber eve gittik. Akşam aynı evde kaldık. Sabah olduğunda sen bize bunları niye yaptın diye sordum. 'Erkek olsaydın elimden tutsaydın' dedi. Gözüm döndü bağırdım. 'Ben gidiyorum' dedi, koşarak evden çıktı. Ben de peşinden aşağı indim. Kolundan tuttum, 'gel konuşalım' dedim. Hayır dedi. Sonrasını hatırlamıyorum. Silahı çektikten sonrasını hatırlamıyorum. Tahminime göre silahı alarak dışarı çıkmışımdır" dedi.

"Kardeşimi yuvaları dağılmasın diye ben gönderdim"

Hayatını kaybeden Serpil Gül'ün ağabeyi Uğur Kartal ise duruşmadaki ifadesinde, "Kardeşim Tuzla'da otururken gece ağlayarak beni aradı 'abi dayanamıyorum artık' dedi. Ben de gittim aldım eve getirdim. Kız kardeşime destek oluyordum yuvaları dağılmasın diye. Kardeşim bana eşinin kendisine para vermediğini söylediğinde, Harun bize birikim yaptığını söyledi. Kocası geri almaya geldiğinde yuvaları dağılmaması için gönderdim kardeşimi. Çocukları annelerini çok seviyordu, şikayetçiyim" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Harun Gül'ün, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Harun Gül, "Kasten veya planlayarak bir suç işlemedim. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatları ise mahkemeden sanığın tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre talep ettiler.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Harun Gül'ün tutukluluk halinin devamına ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Harun Gül'ün ayrı yaşadığı eşi Serpil Gül'ü, çocuğu M.M.'yi sünnet ettireceğini söyleyerek çağırdığı, olay günü bulundukları evde aralarında tartışma çıktığı, Serpil Gül'ün evden çıkıp kaçmaya çalıştığı, şüpheli Harun Gül'ün ise piyasadan temin ettiği silah ile Serpil Gül'e ateş ettiği, Serpil Gül'ün yere düştüğü, şüphelinin ise silahı doldur boşalt yöntemiyle 2 el daha ateş ederek ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Harun Gül'ün ölen kadının başında beklediği, Serpil Gül'ün eve gelmesini sağladıktan sonra silahıyla ateş ettiği ve kadının kafa kısmına şiddetli kararlılıkla 2 el daha ateş ettiği ve eylemini belirli bir planla işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Gül'ün 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Hakim, Suç, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 04:47:21. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement