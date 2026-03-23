Boşanma Aşamasındaki Kadın Vahşice Öldürüldü - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Kadın Vahşice Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Vahşice Öldürüldü
23.03.2026 14:39
Semanur Algül, boşandığı eşi tarafından katledildi; aile yaşanan ihmallere isyan etti.

Fatih'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürülen Semanur Algül, son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısının ömür boyu ceza almasını istiyorum diyen acılı baba Orhan Aydın, "Kuzumu yakarak öldürmüş. Madde bağımlısıydı, daha önce de kızımı darp etmişti. Eve gelip kızımı öldürdükten sonra kapıyı üstüne kilitleyip evi yakmış" ifadelerini kullanırken, dayı Cahit Aydın ise, "AMATEM'de yatıyordu. Bayram öncesi ailesi zorla imza verip çıkardı" dedi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledildikten sonra, cansız bedeni evin içerisinde yakılmaya çalışılan Semanur Algül, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yenibosna Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde feryatlar yükselirken, genç kadının ailesi yaşanan ihmallere ve caniliğe isyan etti.

"Merhametiyle iyileştirmek istedi, canıyla ödedi"

Cenaze namazı öncesi güçlükle ayakta duran anne Suzan Aydın, kızının katiliyle barışma sebebinin 'tehdit ve merhamet' olduğunu vurguladı. Kızının kendilerini korumak için ateşe yürüdüğünü belirten acılı anne, "Kızımı çocuklarıyla ve bizle tehdit etmiş. 'Anne, kafası yerinde değil, size zarar vermesin diye gidip onu hastaneye yatıracağım, merhametimle onu insana çevireceğim' dedi. Ama o kızıma merhamet etmedi. Dünyayı ayağa kaldıracağım, onların da ciğeri yanacak. Hani adalet nerede" dedi.

"Kapıyı kilitleyip evi ateşe vermiş"

Baba Orhan Aydın ise damadının madde bağımlısı olduğunu ve olayın planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti. Torununun olay anında evde olmamasının tek tesellileri olduğunu belirten baba Aydın: "Kuzumu yakarak öldürmüş. Madde bağımlısıydı, daha önce de kızımı darp etmişti. Eve gelip kızımı öldürdükten sonra kapıyı üstüne kilitleyip evi yakmış. Ömür boyu ceza almasını istiyorum, başka canlar yanmasın," dedi

"Ailesi kefil olup AMATEM'den çıkarmış"

Cinayetin perde arkasındaki ihmal zincirine dikkat çeken dayı Cahit Aydın, şüphelinin normal şartlarda hastanede olması gerektiğini ifade etti. Bayram izni için ailesinin baskı yaptığını belirten Aydın, şunları söyledi: "AMATEM'de yatıyordu. Bayram öncesi ailesi zorla imza verip çıkardı. Kızı da imza atması için zorladılar. Kız 'Bana zarar verir' dediğinde, 'Biz kefiliz' dediler. Bugün normalde hastaneye geri teslim olması gerekiyordu ama bu canilik yaşandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın Vahşice Öldürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Kadın Vahşice Öldürüldü - Son Dakika
