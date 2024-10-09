Bosna Hersek\'te Sel Felaketi Can Kayıplarını Artırdı

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Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde 4 Ekim'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi, kayıp 6 kişi aranıyor.

Bosna Hersek'in Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo şehirlerini geçtiğimiz hafta vuran sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Jablanica ve Konjic'in yer aldığı Hersek-Neretva kantonunun yerel hükümeti, selde 19 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Kresevo ve Fojnica'nın bulunduğu Merkez Bosna Kantonu ise 3 can kaybının yaşandığını belirtti.

Kurtarma ekipleri kayıp durumdaki 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yeni yağış uyarısı

Sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam edilirken, yeni yağış uyarısı geldi. Sivil Savunma, şiddetli yağışların beklenmesi üzerine tehlike altındaki Jablanica şehri ve Konjic belediyesindeki sakinlerin derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, 4 Ekim Cuma günü ülkeyi vuran sel ve heyelanlar sonucu yollar, demiryolları ve köprüler yıkılırken, birçok yerleşim yeri ulaşıma kapanmıştı. Yetkililer hala bazı noktalara erişim sağlamakta zorlanıyor.

Selden en çok etkilenen Donja Jablanica köyü, yakındaki bir taş ocağından gelen çamur, kaya ve granit molozlarının altında kalmış, evler yıkılırken, araçlar hurdaya dönmüştü. - SARAYBOSNA