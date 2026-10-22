Bouches-du-Rhone'da bodrum katta iki kadın boğuldu, selde can kaybı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Bouches-du-Rhone'da bodrum katta iki kadın boğuldu, selde can kaybı 4'e yükseldi

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Fransa’nın güneydoğusunu vuran fırtınanın yol açtığı selde can kaybı 4’e yükseldi; Bouches-du-Rhone ilinde bodrum katta 86 ve 26 yaşlarındaki iki kadın boğuldu. Mouries ve Saint-Martin-de-Crau’da onlarca kişi barınaklara yerleştirildi; yollar ve demiryolu trafiği aksadı.

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Fransa'nın güneydoğusunu vuran fırtınanın yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Bouches-du-Rhone ilinde bodrum katta 86 ve 26 yaşlarında 2 kadının daha boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Bouches-du-Rhone Valisi Jacques Witkowski yaptığı açıklamada, "Su seviyesi eşi görülmemiş seviyelere yükseldi" ifadelerini kullandı. Montpellier ve Marsilya arasında yer alan iki küçük kasaba olan Mouries ve Saint-Martin-de-Crau'da onlarca kişi acil durum barınaklarına yerleştirildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneydoğu ve Korsika'yı vuran fırtınada hayatını kaybeden 4 kişinin yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyor, etkilenen tüm sakinlere tam desteğimi iletiyorum. Bouches-du-Rhone ilindeki bazı yollarda hala aksamalar yaşanıyor. Provence-Alpes-Cöte d'Azur bölgesinde demiryolu trafiği de büyük ölçüde aksamış durumda, etkileri birkaç gün sürebilir. Ekipler, hasar gören altyapıları onarmak için müdahale etmektedir. Sahada seferber olan tüm görevlilere ve kurtarma servislerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

2 kişi hayatını kaybetmişti

Bouches-du-Rhone ilinde ve Akdeniz'deki Korsika Adası'nı vuran fırtınada şiddetli yağış sele yol açmış, evler ve yollar sular altında kalmıştı. Onlarca araç sel sularına gömülmüştü. Korsika Adası'ndaki Ghisonaccia komününde sürüklenen bir araçtaki kadın kurtulmayı başarırken, bir erkek ise hayatını kaybetmişti. Bouches-du-Rhone iline bağlı Saint-Mitre-les-Remparts komününde de sel suyuna kapılarak sürüklenen 75 yaşındaki bir adamın da cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yeni fırtına uyarısı

Atlantik'ten gelen Austen Fırtınası'nın ise ülkenin kuzeybatısına ulaşması bekleniyor. Fransa Meteoroloji Servisi Meteo-France, Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar batıdaki 5 bölge için turuncu seviyede fırtına uyarısı yayınladı. Uyarı Cotes-d'Armor, Finistere, Morbihan, Ille-et-Vilaine ve Manche'yi kapsıyor.

Kaynak: İHA
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