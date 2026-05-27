Başkan Özel yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'de evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde A.C.'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Bozdoğan Belediyesi de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, büyük bir kısmı yanan ev kullanılamaz hale geldi. Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de olay yerine gelerek gerçekleştirilen çalışmaları takip etti. Evi yanan aileyle görüşen Başkan Özel geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN