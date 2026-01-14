Bozdoğan'da ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Bozdoğan'da ev alevlere teslim oldu

14.01.2026 14:54
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler, evi tamamen sardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Şans eseri yangında ölü ya da yaralı yok.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir ev, çıkan yangında alevlere teslim olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, incelemelerde bulundu.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı tankerler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının ardından bölgeye gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek incelemelerde bulundu. Küle dönen evde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozdoğan, Belediye, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bozdoğan'da ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
