İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi

İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye\'den jet yalanlama geldi
05.04.2026 00:54
Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı haber yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından ABD'nin F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu iddiaları yalanlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, 'Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir" denildi.

"ÜLKEMİZİN DİPLOMATİK BAŞARILARI HEDEF ALINIYOR"

Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrarın korunması için bir duruş sergilediği söylenen açıklamada, "Türkiye, bölgedeki tüm süreçlerde huzur ve istikrarın korunmasını esas alan bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin küresel ölçekte takdir gören diplomatik başarısını hedef alan bu algı operasyonları, uluslararası kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye ve bölgedeki hassas dengeleri hedef almaya yönelik bu tür kirli bilgi yayma faaliyetlerine itibar edilmemelidir. Resmi kaynaklar dışındaki spekülatif açıklamalara karşı dikkatli olunması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Savunma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Vedat Tekin Vedat Tekin:
    İnşallah vermişizdir. 63 11 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Cendere müziği de çalalım mi ? hakan fidan Abdullah çatlı mi ? 22 6
    VillaUmut VillaUmut:
    Git dayı savaş seni tutan nedir? Bizi neden çekiyorsun? 4 11
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    villa umut. bunlar gider mi sence savaşa ? bunlar ara gazı. 5 6
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    ödleri kopuyor abd kızacak diye 43 12 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    çin rusya bile açık destek veremiyor savaş kolay birşeymi 2 1
  • mithat kibarkaya mithat kibarkaya:
    keşke verseler hatta rokette verseler 27 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    abd israele verirken iyimi kimsenin sesi çikmiyor keşke iranada bazi devletler verse 24 2 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Gurur duydum 16 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
