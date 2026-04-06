Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

06.04.2026 08:18
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı tartışma yaratsa da beIN Trio yorumcuları, müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını belirterek kararın doğru olduğu görüşünde birleşti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı tartışma yaratırken, beIN Trio ekibi pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

90+6’DA GELEN KRİTİK KARAR

Karşılaşmanın son anlarında verilen penaltı kararı, derbinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri oldu. Hakem Yasin Kol’un kararı sonrası gözler yorumculara çevrildi.

“MÜDAHALE İÇERİDE TAMAMLANDI”

Deniz Çoban, pozisyonun devamlılığına dikkat çekerek müdahalenin ceza sahası içinde tamamlandığını ve penaltı kararının doğru olduğunu ifade etti.

“NET PENALTI” YORUMU

Bahattin Duran da müdahalenin riskli olduğunu ve Nene’nin sonraki hamlesini engellediğini belirterek pozisyon için “çok net penaltı” değerlendirmesinde bulundu.

VAR KARARINA DESTEK

Bülent Yıldırım ise temasın ceza sahası içinde etkili olduğunu vurgulayarak hem penaltı hem de sarı kart kararının doğru olduğunu söyledi. VAR müdahalesinin de yerinde olduğu ifade edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    dümenciler paranız kesilecek tabii bu kadar hakem emeklileri penaltı değil diyor siz penaltı diyorsunuz hayatınız yalan 158 98 Yanıtla
    Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    say bakayım kim penaltı değil diyor ? 92 77
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    efendiler mesele belli siz reyting için yarışta tutun ama unutmayın ki şampiyon şanlı Galatasaray 109 109 Yanıtla
  • Recep Kocak Recep Kocak:
    Beşiktaş için bu penaltı verilseydi ortalık yanardı 118 43 Yanıtla
  • Yemek denince akla Yemek denince akla:
    Mustafa Çulcu değil diyor, Ahmet Çakar değil diyor, Erman Toroğlu değil diyor,Erman özer vb. yorumcular değil diyor, sadece yayıncı kuruluş hakemleri ve fenerbahceliler penaltı diyor 113 39 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Rezilbahce yi 3 yıldır böyle 2.yapıyorlar , insan Allahtan korkar adam topa dokunuyor, dünyanın hiç bir yerinde böyle penaltı verilmez. 11 8 Yanıtla
    KEREM KEREM:
    ADANADEMİRSPOR SAHADAN NEDEN ÇEKİLDİ TROLLL 4 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
