Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

05.04.2026 03:49
Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobilin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Olay, Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de, seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.45 sıralarında Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, seyir halindeki 34 PKS 343 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
