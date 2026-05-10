Bozkır'da Freni Boşalan Minibüs Çaya Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozkır'da Freni Boşalan Minibüs Çaya Düştü

Bozkır\'da Freni Boşalan Minibüs Çaya Düştü
10.05.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minibüs, freni boşalınca Aygırdibi Çayı'na girdi; traktörle kurtarıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde freni boşalarak çaya giren minibüs, traktör yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için bölgeye gelen bir sürücü aracını park etti. Ancak kısa bir süre sonra freni boşalan minibüs, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek Aygırdibi Çayı'na girdi. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması olayın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Suyun içindeki aracı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar çevreden yardım istedi. Bölge sakinlerinden Hasan Ay, traktörüyle kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda araç halat yardımıyla çekildi.

Traktörüyle minibüsü çıkaran Hasan Ay, "Bir anlık dalgınlıkla şelalenin sularına kapılan aracı traktörümüzle sudan çıkardık" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Konya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozkır'da Freni Boşalan Minibüs Çaya Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

20:56
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
20:47
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 21:10:27. #7.12#
SON DAKİKA: Bozkır'da Freni Boşalan Minibüs Çaya Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.