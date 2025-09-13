Bozkurt\'ta Heyelan, Grup Yolu Kapandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle grup köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt-Keşlik Grup Yolu Işığan Yol Ayrımı mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı. Heyelanın ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açılacak. - KASTAMONU
