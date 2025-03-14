Bozkurt\'ta Suya Mahsur Kalan İş Makinisti Kurtarıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kalan operatör itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisi yükselince suda mahsur kaldı. İş makinesinin operatörü ise aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından, iş makinesi operatörü bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveni yardımıyla alındı.

Kurtarılan operatör sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KASTAMONU