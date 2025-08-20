Bozkurt\'ta Yangın Kontrol Altında

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bozkurt ilçesi Sarıçiçek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçelik alanda belirlenemeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - KASTAMONU