Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Y., M.Ç. ve E.Y. isimli şahsın kaldığı adreslere operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 8 gram metamfetamin maddesi, 26 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar para ele geçirildi.
Zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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