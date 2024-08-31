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Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, kurtuluşun 102. yılında Bozüyük Belediyesi tarafından oluşturulan araç konvoyu ile yaşandı.

Bozüyük'te büyük zaferin 102. yıl dönümü nedeniyle gün içerisinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından akşam saatlerinde de belediye araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi. Konvoy öncesinde tramvaylar ve Belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi. Belediye garajından toplu halde hareket eden araçlar Adliye binası önünde hazırlanarak Eskişehir istikametine doğru harekete geçti. Coşkulu marşlar eşliğinde yapılan anonslarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlandı. İsmet İnönü Caddesi'nde ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meşalelerle karşılanan araç konvoyunu vatandaşlar ellerindeki bayrakları yada ellerini sallayarak, evlerinde olanlar ise balkonlarından veya camlarından bayraklarını sallayarak selamladılar. Bozüyüklüler ayrıca çalınan marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ederek Zafer Bayramı kutlamasına eşlik ettiler. Bayraklarla süslenen belediyeye ait hizmet araçlarının geçişlerinde renkli görüntüler oluştu. - BİLECİK