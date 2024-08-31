Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Bozüyük\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen araç konvoyu ile Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Konvoy, coşkulu marşlar eşliğinde yapılan anonslarla kutlandı.

31.08.2024 00:23  Güncelleme: 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, kurtuluşun 102. yılında Bozüyük Belediyesi tarafından oluşturulan araç konvoyu ile yaşandı.

Bozüyük'te büyük zaferin 102. yıl dönümü nedeniyle gün içerisinde düzenlenen kutlama törenlerinin ardından akşam saatlerinde de belediye araçlarından oluşan araç konvoyu düzenlendi. Konvoy öncesinde tramvaylar ve Belediyeye ait tüm araçlar itina ile bayraklarla süslendi. Belediye garajından toplu halde hareket eden araçlar Adliye binası önünde hazırlanarak Eskişehir istikametine doğru harekete geçti. Coşkulu marşlar eşliğinde yapılan anonslarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlandı. İsmet İnönü Caddesi'nde ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meşalelerle karşılanan araç konvoyunu vatandaşlar ellerindeki bayrakları yada ellerini sallayarak, evlerinde olanlar ise balkonlarından veya camlarından bayraklarını sallayarak selamladılar. Bozüyüklüler ayrıca çalınan marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ederek Zafer Bayramı kutlamasına eşlik ettiler. Bayraklarla süslenen belediyeye ait hizmet araçlarının geçişlerinde renkli görüntüler oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, 3-sayfa, Bozüyük, Kutlamalar, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk için dua etti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 01:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement