Bozüyük\'te Hırsızlık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan mesire alanında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde bulunan mesire alanında jandarma ekiplerince önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Yaya ve motorlu ekiplerce yapılan denetimlerde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede kontroller yapıldı. Mesire alanında bulunan vatandaşlara, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları, değerli eşyalarını gözetimsiz bırakmamaları ve olası şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BİLECİK