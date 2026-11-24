Bozüyük'te jandarma, Öğretmenler Günü'nde 40 öğretmeni fular ve kravatla sevindirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 3 ilkokul ve 2 ortaokulu ziyaret etti. Okullarda görev yapan 40 öğretmene fular ve kravat hediye eden ekipler, öğretmenlerle sohbet ederek eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla süpriz hazırladı.
Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik'in emir komutasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Dodurga Beldesi ile Akpınar ve İçköy mahallelerinde bulunan 3 ilkokul ve 2 ortaokul ziyaret edildi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okullarda görev yapan 40 öğretmene günün anısına fular ve kravat hediye etti.
Öğretmenlerle sohbet ederek Öğretmenler Günü'nü kutlayan jandarma ekipleri, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirterek öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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