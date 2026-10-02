Bozüyük'te polis, üniversite öğrencilerine KADES ve dolandırıcılık eğitimi verdi - Son Dakika
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Bozüyük'te polis, üniversite öğrencilerine KADES ve dolandırıcılık eğitimi verdi

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Bozüyük\'te polis, üniversite öğrencilerine KADES ve dolandırıcılık eğitimi verdi
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri, Bozüyük Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilere KADES ile Acil İhbar Hattı anlatıldı, broşür dağıtıldı; polis, olay yaşanmadan alınan tedbirlerin önemini vurguladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada öğrencilere Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması ve Acil İhbar Hattı'nın kullanımı, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından öğrencilerin olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Polis ekipleri, güvenliğin yalnızca olaylara müdahale etmekten ibaret olmadığını, olay yaşanmadan önce alınan tedbirlerin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaGüvenlikEğitimGüncelKADESPolisSon Dakika

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