Bozüyük'te Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Bozüyük'te Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Bozüyük\'te Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:16
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde sehir halinde ilerleyen Ü.K.' nın kullandığı otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K., yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Ü.K. tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Tırın Dorsesine Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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