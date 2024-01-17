Bozüyük\'te trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık Caddesi Saraycık Petrol önünde meydana gelen kazada R.A. idaresindeki 11 ABR 982 plakalı otomobil ile S.T.N. idaresindeki 11 DT 730 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK