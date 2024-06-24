Bozüyük\'te Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli vatandaşın eşini ihbar etmesi üzerine yakalandı.

Bozüyük İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından mağdur olan vatandaş, eşinin evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve kullandığını beyan etti. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan ikamet aramasında; 10 kök kenevir bitkisi, 2,39 gram kenevir bitki tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK