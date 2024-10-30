Bozyazı\'da Okul Kantinleri Denetlendi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde okul kantini ve yemekhanelerinde denetim yapıldı.

Bozyazı Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerince, Tarım ve Orman Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak uyguladığı çalışma kapsamında kantin ve yemekhanesi bulunan okullarda denetim gerçekleştirildi. Denetim yapan ekipler, kantin ve yemekhane yetkililerine 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde belirtilen genel ve özel hijyen gereklilikleri konusunda bilgi verdi.

Denetimlerde, Türk Gıda Kodeksine uygun faaliyette bulunmayan işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - MERSİN