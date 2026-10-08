Brandenburg'da motosikletli gruba çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi öldü - Son Dakika
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Brandenburg'da motosikletli gruba çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi öldü

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Brandenburg eyaletinde Biesenthal yakınlarında hatalı sollama yapan otomobil motosikletli gruba çarptı, kazada 3 motosiklet sürücüsü ile bir kadın yolcu öldü, bir kişi yaralandı. Alev alan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırılırken L200 otoyolu 3 saatten fazla kapalı kaldı.

Almanya'nın Brandenburg eyaleti sınırları içinde bulunan Biesenthal şehri yakınlarında hatalı sollama yapan bir otomobilin karşı yönden gelen motosikletli gruba çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün hatalı sollama yapması ölümle sonuçlandı. Frankfurt an der Oder bölge polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Biesenthal şehri yakınlarındaki kırsal yerleşim alanı olan Barnim bölgesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü bir kaç aracı sollamak için manevra yaptı. Karşı şeride geçen ve sollama işlemini zamanında tamamlayan sürücünün kullandığı otomobil arka arkaya seyir halinde olan motosikletli gruba çarptı. 3 motosiklet sürücüsü ile motosikletlerden birindeki bir kadın yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletli gruba çarpan otomobil de alev alarak yanmaya başladı. Motosikletli grubun en arkasında yer alan 4'üncü grup ise son anda yaptıkları hamle ile otomobil ile çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletli gruba çarpan otomobilin sürücüsü ise alevlerin arasından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle L200 olarak bilinen otoyol 3 saatten fazla süreyle araç trafiğine kapandı.

Kazadan son anda manevra yaparak kurtulan grubun en arkasındaki motosikletteki sürücü ve yolcuya şok geçirdikleri için tıbbi destek verildi. Trajik kaza için olay yerine gelen acil sağlık ekibinde yer alan bazı görevliler de gördükleri acı manzara nedeniyle zor anlar yaşarken bazı sağlık çalışanlarına psikolojik destek verildi.

Kaynak: İHA
BrandenburgAcil DurumMotosiklet3. SayfaDünyaSon Dakika

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