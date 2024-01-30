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Brezilya'da Kimyasal Madde Sızıntısı Sonucu Nehir Beyaz Köpükle Kaplandı - Son Dakika
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Brezilya'da Kimyasal Madde Sızıntısı Sonucu Nehir Beyaz Köpükle Kaplandı

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde meydana gelen kaza sonucu, kimyasal madde yüklü kamyonda sızıntı meydana geldi. Sızıntı sonucu Rio Seco Nehri beyaz köpükle kaplandı. Bölgede acil durum ilan edilirken, su arıtma tesisi kapatıldı. Kazanın nedeni ve nehirdeki kirliliğin boyutu henüz bilinmiyor.

Brezilya\'da Kimyasal Madde Sızıntısı Sonucu Nehir Beyaz Köpükle Kaplandı
30.01.2024 - 16:54,
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Brezilya'da kaza yapan kimyasal madde yüklü kamyonda meydana gelen sızıntı sonucu Rio Seco Nehri beyaz köpükle kaplandı.

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Joinville kentinde deterjan yapımında kullanılan sülfonik asit taşıyan bir kamyon kaza yaptı. Kamyondaki kimyasal maddenin yayılması sonucu Rio Seco Nehri, beyaz köpükle kaplandı. Bölgede acil durum ilan edilirken, şehrin yüzde 75'ine su sağlayan Cubatao su arıtma tesisi ihtiyati tedbir olarak kapatıldı.

Kazanın nedeni ve nehirdeki kirliliğin boyutu henüz bilinmiyor. - BRASILIA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Kimyasal Madde Sızıntısı Sonucu Nehir Beyaz Köpükle Kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Kimyasal Madde Sızıntısı Sonucu Nehir Beyaz Köpükle Kaplandı - Son Dakika
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