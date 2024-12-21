Brezilya'da Otobüs Kazası: 38 Ölü - Son Dakika
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Brezilya'da Otobüs Kazası: 38 Ölü

Minas Gerais'teki otobüs kazasında ölü sayısı 38'e çıktı. Yardım için hükümet seferber edildi.

21.12.2024 23:24
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Brezilya'daki otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor. Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Minas Gerais itfaiyesi, 45 kişilik otobüsteki 13 kişinin Teofilo Otoni şehri yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yetkililer, tüm kazazedelerin olay yerinden çıkarıldığını ve kazanın nedeninin bir soruşturma sonucunda belirleneceğini söyledi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minas Gerais hükümetine mağdurlara yardım için "tam seferberlik" emri verdiğini belirtti. Zema, "Kazada ölenlerin ailelerinin, özellikle Noel'den hemen önce meydana gelen bu trajediyle mümkün olan en insani şekilde yüzleşmeleri için desteklenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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