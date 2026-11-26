Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneyi ile güneydoğu kesimini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Sel, ani su baskınları, elektrik kesintileri meydana geldi, evlerde ve altyapıda hasar oluştu. Parana eyaletinin farklı belediyelerinde yaklaşık 10 bin kişi selden etkilendi, 6 kişi hayatını kaybetti. Motor sporlarının yapıldığı Zilmar Beux Uluslararası Pisti'nin tesisinde şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Pencereler kırılırken, mobilyalar savruldu. Çalışanların zor anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sao Paulo eyaletine bağlı Monte Alegre do Sul belediyesinde ise toprak kayması meydana geldi. Evleri toprak altında kalan 21 yaşındaki kadın ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.