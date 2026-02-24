Brezilya'da sel: 14 ölü, 17 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'da sel: 14 ölü, 17 kayıp

24.02.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Juiz de Fora kentinde meydana gelen sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu. Evsiz kalan 440 kişi barınmak için spor salonlarına ve okullara yerleştirildi. Tüm okullarda eğitime ara verildi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağış etkili oldu. Juiz de Fora kentinde yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kentte saatler süren yoğun arama çalışmalarının ardından 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 17 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarılanlara olay yerinde psikolojik destek sağlandı. Sel nedeniyle evsiz kalan 440 kişi, barınaklara dönüştürülen spor salonları ve okullara yerleştirildi. Belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildi.

Juiz de Fora Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte sel ve toprak kaymaları nedeniyle afet durumu ilan edildiği ve destek sağlamak üzere federal ve eyalet kurumlarının bölgeye çağrıldığı belirtildi.

Tüm okullarda eğitime ara verildi

Kent yetkilileri, Şubat ayında kaydedilen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin iki katına çıktığını, bunun da konutlar ile iş yerlerinde meydana gelen hasarı daha da artırdığını belirtti. Yetkililer, halkın güvenliğini öncelik göstererek belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Çevre mahalleleri şehir merkezine bağlayan köprüler, yapısal çökme riski nedeniyle kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, sel ve toprak kaymalarının ardından oluşan enkazı kaldırmak ve göçük altında kalanlara ulaşmak için özel ekipmanlarla çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş zeminin kaymaları artırdığını belirtti. - MİNAS GERAİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Brezilya, Çevre, evsiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da sel: 14 ölü, 17 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:44:00. #7.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da sel: 14 ölü, 17 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.