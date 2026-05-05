Brüksel'de Tren Seferleri Durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de henüz bilinmeyen bir nedenle şehre giriş çıkış yapacak tüm tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tüm tren seferleri durduruldu. Tren seferlerinin neden durdurulduğu henüz bilinmezken, Brüksel'i hızlı tren hatlarıyla başta İngiltere ve Fransa'ya bağlayan Midi İstasyonu tahliye edilirken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belçika basını, istasyonun şüpheli paket nedeniyle boşaltıldığını ifade ederken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL