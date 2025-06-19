Bucak\'ta Simit Fırınında Yangın Sönümlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde bir simit fırınında mutfak tüpü hortumunun kopmasıyla çıkan yangın, işletmeci tarafından yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kahveler mevkiinde faaliyet gösteren bir simit fırınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırın içerisinde bulunan mutfak tüpüne bağlı hortumun kopması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden işletme sahibi, yangın söndürme tüpü ile hemen müdahalede bulunarak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak iş yerinde kontrollerini gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR