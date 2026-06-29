Bucak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Isparta-Antalya kara yolu Bucak ilçesi Kargı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Gümüş (83) idaresindeki 07 AVB 550 plakalı hafif ticari araç ile Fahri G.'nin (31) kullandığı 10 SB 102 plakalı tır çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Gümüş hayatını kaybederken, araçta bulunan Sabria Y. (70) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Gümüş'ün cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR