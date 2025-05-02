Bucak’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde Isparta- Antalya karayolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bucak ilçesi Isparta-Antalya karayolu Karacaören Barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alican T. (26) idaresindeki 07 V 5520 plakalı otomobil ile Hacı A.U. (60) yönetimindeki 52 AEG 573 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Alican T. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR