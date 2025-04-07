BUDO Deniz Otobüsü'nde Yangın: Teknik İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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BUDO Deniz Otobüsü'nde Yangın: Teknik İnceleme Başlatıldı

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BUDO Deniz Otobüsü'nde makine dairesinde çıkan yangın gündeme oturdu. Yangın, geminin sefer sırasında motor arızası nedeniyle meydana geldi. Gemi personeli yangına müdahale etti ve yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay sonrası teknik inceleme başlatıldı.

07.04.2025 11:56  Güncelleme: 12:12
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Denizde yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Makine dairesinde yangın çıkan BUDO Deniz Otobüsü'nde teknik inceleme başlatıldı

BURSA - Seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan BUDO Deniz otobüsünde yaşanan korku ve paniğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca motoru yanan geminin durumu yapılan teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Gemi perte ayrıldığı takdire yerine başka gemi alınacak.

Eminönü- Mudanya seferini gerçekleştiren Bursa Deniz Otobüsleri'ne ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsünde dün akşam saat 19.50 sularında Mudanya'ya döndüğü sırada motorlarından biri arızalanınca gemi gemi tek motoru ile ilerlemek zorunda kaldı. Kek motora binen yük sebebiyle yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangına gemi personeli tarafından müdahale edilerek, kısa sürede kontrol altına alındı. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava şartlarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı. Geminin bağlanmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Yaşanan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği BURULAŞ AŞ. tarafından gemide teknik inceleme başlatıldı. Deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği, yapılan teknik incelemenin ardından geminin onarımının yapılıp yapılmayacağı perte ayrılma durumunda yerine başka bir geminin alınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa BUDO Deniz Otobüsü'nde Yangın: Teknik İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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