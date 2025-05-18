Bunalımda Kadın Kendini Vurdu

Tabancayla vurulmuş halde bulunan kadının kendini vurduğu ortaya çıktı

AKSARAY - Aksaray'da parkta tabancayla vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki kadının babasının silahıyla kendini vurduğu belirlendi.

Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Tacin Mahallesinde bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta Ali Özdil isimli bir vatandaş tarafından silah sesi ve yardım çığlığıyla bulunan tabancayla vurulmuş kadının kendini vurduğu ortaya çıktı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda F.Ö.'nün babasının silahını alarak evden çıktığı, geldiği parkta eşiyle tartıştığı için bunalıma girdiği ve kendini vurduğu tespit edildi. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.