Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın sözleşmesinin mali detaylarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

SÖZLEŞMEDE FESİH MADDESİ

Haberde, Yalçın’ın sözleşmesinde TFF yönetimine tek taraflı fesih hakkı tanıyan bir hüküm bulunduğu da belirtildi. Buna göre federasyon, deneyimli çalıştırıcının görevine son vermek istemesi halinde sözleşmede belirlenen tazminatı ödeyerek anlaşmayı sonlandırabilecek.

TAZMİNATI 1 MİLYON 50 BİN EURO

Vincenzo Montella’nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde, Sergen Yalçın için de yaklaşık beş aylık maaş tutarında tazminat şartı bulunduğu aktarıldı. Habere göre TFF’nin tek taraflı fesih halinde ödeyeceği tutar 1 milyon 50 bin euro olacak.