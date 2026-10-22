Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi

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Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Vincenzo Montella'nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde TFF, yaklaşık beş aylık maaşa denk gelen 1 milyon 50 bin euro tazminatı ödeyerek anlaşmayı tek taraflı sonlandırabilecek.

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın sözleşmesinin mali detaylarına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Fatih Doğan’ın haberine göre deneyimli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

SÖZLEŞMEDE FESİH MADDESİ

Haberde, Yalçın’ın sözleşmesinde TFF yönetimine tek taraflı fesih hakkı tanıyan bir hüküm bulunduğu da belirtildi. Buna göre federasyon, deneyimli çalıştırıcının görevine son vermek istemesi halinde sözleşmede belirlenen tazminatı ödeyerek anlaşmayı sonlandırabilecek.

TAZMİNATI 1 MİLYON 50 BİN EURO

Vincenzo Montella’nın sözleşmesindeki uygulamaya benzer şekilde, Sergen Yalçın için de yaklaşık beş aylık maaş tutarında tazminat şartı bulunduğu aktarıldı. Habere göre TFF’nin tek taraflı fesih halinde ödeyeceği tutar 1 milyon 50 bin euro olacak.

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Aygun Serkan Aygun:
    Bunlar vatan için bir şey yapmazlar bunların dini imanı paradır vatan severler mezarda Allah rahmet eylesin 7 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    YAZIK OLMUŞ MİLLİ TAKIMA 0 0 Yanıtla
  • Kenan Aytekin Kenan Aytekin:
    yazıklar olsun bu nasıl bir düzen Türkiye yi velevki dünya yetmedi uzay şampiyon u yaptı nedir bu kazanç olamaz böyle birşey desek te oluyor sistem iyi kurulmuş. 1 sene sonra şampiyon uz. Hadi hayırlı traşlar. pardon şampiyon luklar. 0 0 Yanıtla
  • m.gulec1973 m.gulec1973:
    bence sergen yalcin cok basarili olacak, elindeki en asgari futbolcu kalitesi ve kisitli imkanlar ile guzel is basaran biri burdan cok guzel sonuclar alarak bizi gururlandiracak,bunu hep beraber gorecegiz. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi - Son Dakika
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