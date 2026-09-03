Sapanca'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sapanca\'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaklaşıık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde konaklama tesisinin havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

AİLESİYLE TATİLDEYDİ

Olay, 26 Ağustos günü İstanbuldere Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte tesiste konaklayan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir sebeple bungalovun havuzuna düştü. 

FARK EDEN AİLE ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, duruma müdahale ederek çocuğu sudan çıkardı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR HAFTALIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Burada doktorların yoğun müdahalesi sonucu kurtarılan M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yaklaşık bir hafta sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Sapanca, Sakarya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sapanca'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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