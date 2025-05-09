Sivas'ın Kangal ilçesinde S.C.'nin (80) başına çuval geçirdiği eşeği sopayla dakikalarca dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün ilçeye bağlı Alacahan köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan S.C., başına çuval geçirdiği eşeğe defalarca elindeki sopayla vurdu. S.C., dengesini kaybederek yere yığılan hayvana sopayla vurmaya devam etti.
O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. İhbar sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.C.'nin sinirlendiği için eşeği dövdüğünü söylediği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bunu yapan 80 yaşındaki bir şahıs! Eşeğe sopalı eziyet kamerada - Son Dakika
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